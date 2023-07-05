|
Gündem

Deniz dolgusu üzerine yapılmıştı: 87 bini aşkın yolcuyu ağırladı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, haziran ayında 87 bin 651 yolcu kullandı. Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.

13:10 . 5/07/2023 Çarşamba
AA
Rize- Artvin Havalimanı

Rize- Artvin Havalimanı

Türkiye'nin deniz dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'nı, haziran ayında 87 bin 651 yolcu kullandı.

Rize Valiliğinden alınan bilgiye göre, haziran ayı içerisinde yurt içi 603, yurt dışı 2 olmak üzere toplam 605 uçuş gerçekleştirilen havalimanından, 375'i yurt dışı olmak üzere 87 bin 651 yolcu yararlandı.

Rize-Artvin Havalimanı'ndan bu dönemde 624 bin 190 kilogram yurt içi, 6 bin 403 kilogram yurt dışı bagaj ve kargo taşıması yapıldı.



#Rize-Artvin Havalimanı
#Rize
#Artvin
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor Portekizli Nanu ile anlaştı