|
Gündem

Deprem uzmanları '7 ve üzeri' uyarısında bulunmuştu: Tunceli'de 684 konutun yapımı devam ediyor

Bilim adamlarının Tunceli için '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu bölgede, yapı stokunu iyileştirme amaçlı inşaatına başlanan 684 konutun yapım çalışmaları devam ediyor.

18:19 - 11/09/2024 Çarşamba
DHA
Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor.
Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor.

Ovacık ile Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.


Risk analizi yapılan 7 ilçe ve kent merkezinde çok sayıda hasarlı binanın yıkımına başlandı ve kent genelinde toplamda 1122 konteyner yerleştirildi. Ayrıca, il yapı stokunu düzeltmek, evlerin yıkılmasından kaynaklı artan kiraları en uygun düzeyde tutmak, geçmiş depremlerdeki hak sahiplerine konutlarını teslim etmek, emniyet personelinin depreme dayanıklı lojman ihtiyacını karşılamak ve vatandaşların satın alabileceği depreme dayanıklı yapıları ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan 684 konutun yapım çalışmaları da sürüyor.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Aktuluk Mahallesi'nde yapımı süren 528 TOKİ konutu ile Atatürk Mahallesi'nde 96 ve Cumhuriyet Mahallesi'nde 60 daireli polis lojmanı inşaatlarını gezip ilgililerden bilgi aldı.

Kenttin deprem gerçeği olduğunu belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu,
"Bu anlamda bir yandan hak sahiplerinin binalarını yaptığımız gibi bir yandan da yapı stokunu düzeltmeye çalışıyoruz. İlimizde kira fiyatları yapı stokunun yetersizliğinden dolayı oldukça yükseldi. O nedenle bu konutları ne denli hızlı bitirirsek şehri de o kadar rahatlatmış olacağız. Yapı stokunun düzeltilmesiyle olası bir depremde insanları ölümden kurtarmış olacağız"
dedi.


#Tunceli
#Deprem bölgesi
#deprem
#fay hattı
41 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 2024 yılı 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi açıklandı! İşte münhal kadrolar