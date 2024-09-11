Deprem uzmanları '7 ve üzeri' uyarısında bulunmuştu: Tunceli'de 684 konutun yapımı devam ediyor

"Bu anlamda bir yandan hak sahiplerinin binalarını yaptığımız gibi bir yandan da yapı stokunu düzeltmeye çalışıyoruz. İlimizde kira fiyatları yapı stokunun yetersizliğinden dolayı oldukça yükseldi. O nedenle bu konutları ne denli hızlı bitirirsek şehri de o kadar rahatlatmış olacağız. Yapı stokunun düzeltilmesiyle olası bir depremde insanları ölümden kurtarmış olacağız"