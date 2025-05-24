Derede boğularak hayatını kaybeden jandarma astsubay memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Fidan için Ünye ilçesindeki Fatih Meydan Camisi'nde düzenlenen törene, babası Şener Fidan ve ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan ve yıllık izin için memleketi Ordu'ya gelen Fidan'ın 1 yıllık astsubay olduğu öğrenildi.