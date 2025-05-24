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Derede boğularak hayatını kaybeden jandarma astsubay memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

Derede boğularak hayatını kaybeden jandarma astsubay memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

15:3924/05/2025, Cumartesi
AA
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Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Samsun'da derede boğulan jandarma astsubay Hakan Fidan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Samsun'da derede boğulan 24 yaşındaki jandarma astsubay Hakan Fidan'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Kocaeli Gebze İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Hakan Fidan, arkadaşlarıyla Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Akçay Deresi'nde boğulma tehlikesi geçirmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Fidan için Ünye ilçesindeki Fatih Meydan Camisi'nde düzenlenen törene, babası Şener Fidan ve ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkan Vekili Orhan Güler, Ünye Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muharrem Aytekin ve vatandaşlar katıldı.

Fidan'ın cenazesi, Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan'ın kıldırdığı namazın ardından aynı mahallede aile mezarlığında defnedildi.

Bekar olan ve yıllık izin için memleketi Ordu'ya gelen Fidan'ın 1 yıllık astsubay olduğu öğrenildi.

#Astsubay Hakan Fidan
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