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ANTALYA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manavgat'ta açıklama yapıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Manavgatta açıklama yapıyor
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle:

"Maalesef Antalya'da yangın devam ediyor. Rüzgar çok şiddetli. Gündoğmuş merkezde çok tehdit eden bir durum yok ama etrafında var. Taşağııl bölgesinde rüzgarla birlikte hızlanmış bir durum var. Tüm kurumlarımız birlikte bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Biz de elimiden geldiğince destek veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Marmaris'ten gelerek Isparta Sütçüler'e geçti. Oradaki yangın Serik için kritik. Söndürülmeye çalışılıyor. Bugün ve yarın kritik gün. Antalya'da benimle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Bey ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Bey var. Sık sık vatandaşların yanına uğruyoruz.

FRANSA TEKLİFİNİ GERİ ÇEKTİ

Bu süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias beni aradı, kendisine döneceğimizi söyledim. Borrell de beni aradı o da durumu sordu. AB komiserleri de bizimle temasa geçti. Borrell'in yardımcısı ile benim yardımcım temasa geçti. Ne verebileceklerini sorduk. AB duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden geri dönüş oldu. Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya. Buraya uygun uçak gönderebilecek uçaklar ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın uçağı uygun değildi, kendilerine teşekkür ettik. Fransa daha sonra gönderemeyeceğini söyledi. Macron'un danışmanı Büyükelçimizi arayarak tekliflerini geri çekti.

Yunanistan da yardım önerisini kendilerinin de ihtiyacı olduğunu belirterek geri çekti.


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