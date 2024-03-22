Dört ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu: 40 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyon düzenledi. Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı.