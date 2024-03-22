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Dört ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu: 40 gözaltı

Tunceli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11:51 - 22/03/2024 Cuma
DHA
Dört ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu
Dört ilde 'Narkoçelik- Munzur' operasyonu

Tunceli merkezli 4 ilde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 'Narkoçelik-Munzur' adlı operasyon düzenledi. Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Erzincan'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, 3 kilo 116 gram esrar, 288 sentetik hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kama, 1 döner bıçağı, 7 cep telefonu ve 4 USB bellek ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



#Tunceli
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#operasyon
30 dakika önce
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