Dualarla yola çıktılar: 55 din görevlisi Hatay’a gidiyor
Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında gönüllü personellerden oluşturulan 55 kişilik ekip yola çıktı.
09:27 . 9/02/2023 Perşembe
IHA
Din görevlileri deprem bölgesine gidiyor
İl Müftüsü Erhun önderliğinde yola çıkan kafileyi uğurlamak üzere eski otogarda düzenlenen törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile din görevlilerinin aileleri de katıldı. İl Müftüsü Erhun alanda yaptığı açıklamada, “Bilecik’ten insanlık görevi olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyonuyla 55 kişilik ekiple deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardımcı olmak amacıyla gidiyoruz. Yanımızda ekibimize yeterli miktarda erzak aldık. Her türlü ihtiyaçlarımızı toparladık. Bunun yanında vatandaşlarımızın yapmış olduğu battaniye yardımlarını oraya ulaştırmak üzere teslim aldık. Bir otobüs, bir minibüs, bir cenaze aracı ve iki tane diğer araçlarımızda konvoy halinde yola çıkarak Hatay bölgesine gidiyoruz inşallah. Mağdur olan kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Karşılaştığımız afet çok büyük. Bu duruma Bilecik olarak sessiz kalamazdık. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler ilk günden beri deprem bölgesindeyiz. Şu anda 70 ilimizin müftüsü orada. Biz de onlara dâhil olacağız ve hizmete devam edeceğiz. Bizlere yardımcı olan bütün kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayni ve nakdi seferber olduk. İnşallah onların emanetlerini yerlerine ulaştıracağız. Başta vefakâr Bilecik halkı olmak üzer emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmadan sonra yapılan dua ile gönüllü yardım ekibi deprem bölgesine uğurlandı.
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