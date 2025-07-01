Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza

Karabük'te trafik uygulaması yapan polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, takip sırasında 2'si polis aracı olan 4 araca çarptı. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.
Karabük'te, polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.
Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'ye ‘dur' ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.