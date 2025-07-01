Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza

Karabük'te, polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.