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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 77 bin 976 TL ceza

23:541/07/2025, Salı
DHA
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Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya sebep oldu
Polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya sebep oldu

Karabük'te trafik uygulaması yapan polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, takip sırasında 2'si polis aracı olan 4 araca çarptı. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı.

Karabük'te, polisin ‘dur' ihtarına uymayıp kaçan ve 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarpan sürücü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü S.S. gözaltına alınırken, 77 bin 976 TL ceza uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü, 2'si polis aracı olan 4 araca çarptı

Saat 15.30 sıralarında merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis, 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsü S.S.'ye ‘dur' ihtarında bulundu. Sürücü S.S. polisin ihtarına uymayıp otomobiliyle kaçtı. Takip sırasında S.S., otomobiliyle 2'si polis otosu olmak üzere 4 araca çarptı. Safranbolu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan S.S., polisin ısrarlı takibi ile yakalandı.


Gözaltına alınan sürücüye 77 bin 976 TL para cezası uygulandı. Otomobil trafikten menedilirken, S.S. hakkında
‘mala zarar verme'
,
‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürme'
,
‘kamu malına zarar verme'
suçlarından adli işlem yapıldı.




#Ehliyetsiz sürücü
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