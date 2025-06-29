Kamyon eve çarpıp devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Toroslar ilçesi Fındıkpınarı Mahallesi Beşgöz mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yakup Ç. idaresindeki 06 BG 4549 plakalı kamyon, yokuş aşağı giderken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki 2 katlı bir eve çarpan kamyon devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.