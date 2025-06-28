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Erzurum'da kamyonet şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

Erzurum'da kamyonet şarampole devrildi: Sürücü hayatını kaybetti

23:2028/06/2025, Cumartesi
AA
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Şarampole yuvarlanan araç, ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.
Şarampole yuvarlanan araç, ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Cemil Altaş hayatını kaybetti. İnci Mahallesi yayla yolunda meydana gelen kazada Altaş, araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.Cemil Altaş (49) idaresindeki 25 EP 691 plakalı kamyonet, İnci Mahallesi yayla yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Altaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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