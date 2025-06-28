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Bitlis'te otomobil duvara çarptı: Bir ölü dört yaralı

Bitlis'te otomobil duvara çarptı: Bir ölü dört yaralı

21:0128/06/2025, Cumartesi
AA
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İkisi ağır dört yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İkisi ağır dört yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bitlis'te kontrolden çıkan otomobilin iş yeri duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te iş yerinin duvarına çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Saray Mahallesi Arap Köprüsü mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 DCF 370 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iş yerinin duvarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, trafik polisleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 61 yaşındaki Songül Gökçür hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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