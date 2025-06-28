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Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

20:3828/06/2025, Cumartesi
AA
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Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.
Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Serdar Daş hayatını kaybetti. Kaza, Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde meydana geldi. Araçta sıkışan Daş, itfaiye ekiplerince çıkarıldı ancak kurtarılamadı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kadirli-Andırın kara yolu Kayasuyu mevkisinde, Serdar Daş'ın kullandığı 80 LB 804 plakalı otomobille sürücüsü henüz öğrenilemeyen 38 VL 491 plakalı kamyon çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Daş, araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan Daş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


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