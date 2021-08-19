Eren-7 Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ
Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir” denildi.