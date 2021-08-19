Gündem Eren-7 Operasyonunda bir PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ

Eren-7 Operasyonu'nda bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Eren-7 Operasyonunda bir PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Konuya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Hozat ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca gerçekleştirilen hava kuvvetleri destekli operasyon neticesinde, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde ve çevresinde; 1 adet kanas keskin nişancı tüfeği, 5 adet kanas şarjörü, 50 adet kanas mermisi, 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir” denildi.

ASELSAN ile ASFAT arasında 40,3 milyon avroluk sözleşme
EKONOMİ
ASELSAN ile ASFAT arasında 40,3 milyon avroluk sözleşme

'Bomba atarlı SARP'a yoğun ilgi: TSK'nın kullanımına sunulacak
EKONOMİ
'Bomba atarlı SARP'a yoğun ilgi: TSK'nın kullanımına sunulacak

ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom ile denenmeye başlandı
EKONOMİ
ASELSAN’ın yerli anteni Türk Telekom ile denenmeye başlandı

MSB 'İnlerini başlarına yıktık' diyerek duyurdu: PKK'ya Sincar'da ağır darbe!
GÜNDEM
MSB 'İnlerini başlarına yıktık' diyerek duyurdu: PKK'ya Sincar'da ağır darbe!

Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Kabil'de yaşadıklarını anlattı: Hiç kimse mağdur olmadı Allah Türk askerinden razı olsun
GÜNDEM
Afganistan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Kabil'de yaşadıklarını anlattı: Hiç kimse mağdur olmadı Allah Türk askerinden razı olsun
Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

​Bakan Soylu: Cilo'da 8 kişilik terörist grup etkisiz hale getirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.