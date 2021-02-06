Gündem Erene selam olsun
TUNCELİ

Eren’e selam olsun!

Terör örgütü PKK’ya yönelik Eren operasyonlarının 7’ncisi Munzur Dağları’nda başladı. ATAK helikopterlerinin destek verdiği Mehmetçik, arazideki mağara ve sığınakları didik didik arıyor. Komandolar kar üzerine “İyi ki varsın Eren” yazıp Türk bayrağı açtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Operasyonda görevli bir grup komando Munzur Dağları’nda kar üzerine sprey boyayla “İyi ki varsın Eren” yazıp Türk bayrağı açarak şehit Eren Bülbül’ü andı.
Operasyonda görevli bir grup komando Munzur Dağları’nda kar üzerine sprey boyayla “İyi ki varsın Eren” yazıp Türk bayrağı açarak şehit Eren Bülbül’ü andı.

Eren Operasyonları kapsamında dün Tunceli’de Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularından oluşan 59 operasyonel timde 1062 personel karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında dondurucu soğukta teröristlerin izini sürüyor. ATAK helikopterlerinin de destek verdiği Mehmetçik, arazideki mağara ve sığınakları didik didik ediyor.

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak
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Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren bu millet seni asla unutmayacak

Operasyonda görevli bir grup komando Munzur Dağları’nda kar üzerine sprey boyayla “İyi ki varsın Eren” yazıp Türk bayrağı açarak şehit Eren Bülbül’ü andı. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada da “Eren’lere selam olsun” denildi. Öte yandan TSK, Hatay-Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolardan oluşan askeri konvoy, Kırıkhan’dan geçti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

Anne Ayşe Bülbül’den ‘Eren operasyonu’ teşekkürü: Gurur duydum, kanı yerde kalmadı
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