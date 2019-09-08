Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine ilgi

Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Ömer Çandır'ın konseriyle devam eden etkinlikte, halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu. Ekibin gösterisi sonunda Türk bayrağı açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Etkinliklere, Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlikler dün de çeşitli etkinliklerle sürdü. Şenlikler kapsamında, halk oyunları ekipleri hükümet konağı önünde gösterilerini sundu, Yörükler ve protokol törenle karşılandı. Konuşmaların ardından Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan "Diriliş Yolu Yürüyüşü" sonrası Söğüt'e getirilen Kayı bayrağı ve temsili toprak ile Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından gönderilen Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın uç beyi sancak ve beraatı, Vali Şentürk'e teslim edildi.