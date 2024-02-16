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Erzincan'da maden sahasındaki toprak kayması! Soruşturmada yeni gelişme: Altı kişi tutuklandı

Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada sekiz şüpheliden altısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı kişi tutuklandı, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Semih Bozkuş
21:14 - 16/02/2024 Friday
Güncelleme: 00:44 - 17/02/2024 Saturday
Yeni Şafak
Erzincan'dan maden sahasında toprak kayması.
Erzincan'dan maden sahasında toprak kayması.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları, dördüncü gününde de devam ediyor.

Tüm Türkiye bölgeden gelecek müjdeli bir habere kilitlenirken, toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden altısı tutuklama talebi, iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talep edilenler arasında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin yer aldığı da belirtildi.

Altı kişi tutuklandı

Hakım karşısına çıkarılan şahıslar hakkında karar verildi.

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ve aralarında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu altı kişi tutuklandı, iki kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Erzincan
#Maden Sahası
#Toprak Kayması
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