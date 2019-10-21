Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti

Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Hadımlı köyünde yaşayan Halil Turan elektrik şebekesi çekilmesi için yaptığı müracaatlardan eli boş döndü. Yapı izni olmadığı gerekçesiyle Turan ailesiyle birlikte köydeki 10 ayrı eve elektrik çekilmedi.

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Uğur Turan, evinin damına 2 güneş paneli kurarak evin aydınlatmasını sağladı.

Yaklaşık 20 bin lira mal oldu

Anne ve babasının ardından geçen yıl Çekmeköy Belediyesi'nden emekli olduktan sonra köyüne dönen Uğur Turan'ın da girişimleri sonuçsuz kaldı.

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Yapı izni olmadığı için elektrik verilmeyen evlerinde enerji sorununu çözmek isteyen Uğur Turan, kendi imkanlarıyla 2 adet güneş enerjisi paneli aldı.

Kurduğu paneller sayesinde evdeki elektronik eşyaları da kullanabiliyorlar.

Yetkililerden yardım bekliyor

Güneş panelleriyle aydınlatmayı sağlayan Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı. Yaklaşık 20 bin lira harcadığını söyleyen Uğur Turan, emeklilik parasıyla aldıkları güneş enerji panelleri sayesinde evlerini aydınlattığını söyledi.

Yıllardan beri karanlıkta olan evlerine elektrik çekilmesini istediklerini ifade eden Turan, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.