Gündem Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti
IĞDIR

Iğdır haberleri: ​Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti!

Evine elektrik çektiremeyince kurduğu güneş paneliyle enerjisini üretti

Iğdır’ın Hadımlı köyünde eşi Frengiz ve oğlu Uğur (42) ile yaşayan Halil Turan'ın, köydeki evine yapı izni olmadığı gerekçesiyle elektrik bağlatamayınca çözüm önerisi oğlundan geldi. Uğur Turan, evinin damına 2 güneş paneli kurarak evin aydınlatmasını sağladı. Evdeki elektronik cihazları çalıştırabilmek için 6 adet panel daha alan Turan, bunların da kurulmasıyla evdeki her türlü cihazı rahatlıkla kullanabileceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı.
Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Hadımlı köyünde yaşayan Halil Turan elektrik şebekesi çekilmesi için yaptığı müracaatlardan eli boş döndü. Yapı izni olmadığı gerekçesiyle Turan ailesiyle birlikte köydeki 10 ayrı eve elektrik çekilmedi.

Evinin çatısına güneş paneli kurdu: Elektrik üretip satıyor
EKONOMİ
Evinin çatısına güneş paneli kurdu: Elektrik üretip satıyor

Uğur Turan, evinin damına 2 güneş paneli kurarak evin aydınlatmasını sağladı.

Yaklaşık 20 bin lira mal oldu

Anne ve babasının ardından geçen yıl Çekmeköy Belediyesi'nden emekli olduktan sonra köyüne dönen Uğur Turan'ın da girişimleri sonuçsuz kaldı.

Güneş kentinden panel ihracatı
EKONOMİ
Güneş kentinden panel ihracatı

Yapı izni olmadığı için elektrik verilmeyen evlerinde enerji sorununu çözmek isteyen Uğur Turan, kendi imkanlarıyla 2 adet güneş enerjisi paneli aldı.

Kurduğu paneller sayesinde evdeki elektronik eşyaları da kullanabiliyorlar.

Yetkililerden yardım bekliyor

Güneş panelleriyle aydınlatmayı sağlayan Turan ailesi, evdeki diğer elektronik cihazları çalıştırabilmek için de 6 adet panel daha satın aldı. Yaklaşık 20 bin lira harcadığını söyleyen Uğur Turan, emeklilik parasıyla aldıkları güneş enerji panelleri sayesinde evlerini aydınlattığını söyledi.

Yıllardan beri karanlıkta olan evlerine elektrik çekilmesini istediklerini ifade eden Turan, yetkililerden yardım beklediğini kaydetti.

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