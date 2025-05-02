Geleneksel Oyunlar Tırı deprem bölgesindeki çocuklar için yola çıktı

Geleneksel oyunların yaşatılmasının önemli bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, "Bu mesele basit bir mesele değil, oyundan ibaret gibi görürseniz yanlış anlaşılmış olur.

Bu mesele bir milletin, bir ülkenin kimliğini yeniden kuşanıp geleceği kendi kimliğiyle inşa etmesi mücadelesidir, bunu biz bütün dünya milletlerinin hakkı olarak görüyoruz. Geleneksel oyunlar sadece Türkiye'nin değil, Japonya'nın da Arjantin'in de Moğolistan'ın da Kazakistan'ın da Senegal'in de meselesi, bu yitmeye yüz tutmuş kimliklerini yeniden kuşanmak, yeni nesillere aktarmak meselesi, inşallah bunda muvaffak oluruz."