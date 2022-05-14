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RİZE

GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Milli Savunma Bakanlığı, Rize-Artvin Havalimanı'nın GÖKTÜRK-1 uydusundan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanını fotoğrafladı
​GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Rize - Artvin Havalimanı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Açılış sonrası Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si ülkemizde
Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Dünyada deniz üzerinde yapılan 5 havalimanından 2'si Türkiye'de. Ülkemizde toplam havalimanı sayısını 26'dan 57'ye çıkardık.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nda
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak 'TUR' ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

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