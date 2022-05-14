​GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Rize - Artvin Havalimanı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.
UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Açılış sonrası Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.
📸: #Göktürk1
Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?
Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/HLoUhJx3rV
📸: #Göktürk1