​GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı

Rize - Artvin Havalimanı açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleştirildi.

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Açılış sonrası Milli Savunma Bakanlığı, havalimanı GÖKTÜRK-1 uydusu tarafından fotoğraflandı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz? Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." denildi.

📸: #Göktürk1



Bugün açılışı gerçekleştirilen Rize-Artvin Havalimanı’na bir de uzaydan bakmak ister misiniz?



Keşif Uydu Komutanlığımızın kontrolündeki Göktürk-1 uydumuz ile görüntülediğimiz yeni havalimanı, başta yöre halkımız olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/HLoUhJx3rV REKLAM May 14, 2022