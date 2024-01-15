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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: Sürücü hayatını kaybetti

Rize'nin merkeze bağlı Beştepe köyünde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çay tarlasına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

23:59 - 15/01/2024 Pazartesi
DHA
Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, bugün (15 Ocak) saat 12.30 sıralarında Beştepe köyünde meydana geldi.

Kent merkezine seyir halinde olan Mehmet Kaşlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araç içeresindeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşlıoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla yola çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


#Rize
#kaza
#AFAD
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