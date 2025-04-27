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Handüzü Yaylası'nda sis denizi görenleri mest etti

Handüzü Yaylası'nda sis denizi görenleri mest etti

13:1327/04/2025, Pazar
IHA
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Oluşan sis denizi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.
Oluşan sis denizi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası'nda sis denizi kartpostallık görüntüler verdi.

Son zamanlarda kış turizmi ile birçok kez gündeme gelen Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası ilkbaharın güzelliklerini de vermeye başladı. Şehir merkezini etkisi altına alarak yaşamı olumsuz etkileyen sis, denizden bin 790 metre yükseklikte olan Handüzü Yaylası'nda kartpostallık görüntüler verdi. Oluşan sis denizi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini topladı.


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