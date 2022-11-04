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Hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan'a inemeyen uçak Rize'ye indi

Hava muhalefeti nedeniyle Batum Havalimanı’na inemeyen yolcu uçağı, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Hava muhalefeti nedeniyle Gürcistana inemeyen uçak Rizeye indi
Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum’a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan’daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.

İHA

Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum’a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.

İHA

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