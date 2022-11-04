Hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan'a inemeyen uçak Rize'ye indi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan’daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.
Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum’a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
Hava muhalefeti nedeniyle Batum Havalimanı’na inemeyen yolcu uçağı, Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçak, hava muhalefeti nedeniyle Gürcistan’daki Batum Havalimanı’na iniş yapamadı.
Yolcu uçağı yağıştan dolayı Batum’a inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
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