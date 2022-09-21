Hava muhalefeti nedeniyle Rize’ye inemeyen uçak Samsun’a indi ​

Dün akşam saatlerinde başlayarak etkisini arttıran şiddetli yağışların Rize üzerindeki etkisi devam ediyor.





Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde daha yoğun olan hava yağışları karayollarında oluşturduğu su birikintileri ile aksamalara neden olurken, hava yolu ulaşmını da olumsuz etkiliyor.



İstanbul’dan kalkan Türk Hava Yollarına ait TK2538 sefer sayılı uçak hava muhalefeti nedeniyle Rize’de inemeyince Rize-Artvin Havalimanı’nın üzerinde yaklaşık 6 tur attıktan sonra rotasını batıya çeviren uçak 425 kilometre uzaklıktaki Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi.