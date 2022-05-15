Gündem Havadaki yükselişin sembolü Deniz üzerinde inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hizmete girdi
RİZE

Havadaki yükselişin sembolü: Deniz üzerinde inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hizmete girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi açılışta şöyle konuştu: Türkiye’nin kalkınmada ve özellikle hava yolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
Havadaki yükselişin sembolü: Deniz üzerinde inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı hizmete girdi
Rize-Artvin Havalimanı

Denizin üzerine inşa edilen Rize-Artvin havalimanının açılışı dün yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve devlet erkanı katıldı. Muhalefetin tek vaadinin Türkiye’yi eskiye döndürmek ve kaos çıkarmak olduğunu kaydeden Erdoğan “Asla fısat vermeyeceğiz” dedi. İkizdere ve Çamlıhemşin’e çay fabrikası yapılacağını açıklayan Erdoğan, Karadeniz bölge insanının merakla beklediği çay fiyatlarında da müjdeyi verdi. Erdoğan, açılışta özetle şu ifadeleri kullandı:

“Eser ve hizmet siyasetimizin son örneği bu havalimanımız sıradan bir yatırım değildir. Dünyada deniz üzerinde inşa edilen toplam 5 havalimanı bulunuyor. Bugün açılışını yapmakta olduğumuz Rize-Artvin’le birlikte ikisi ülkemizdedir. Böylece ülkemizdeki toplam havalimanı sayısını 26’dan 57’ye çıkardık. Yaklaşık 5 yılda 4,4 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan Rize Artvin Havalimanı 3 bin metrelik pisti yıllık, 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu.”

GÜRCİSTAN’A ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

  • “Havalimanımızdaki binaların giriş kapısından kulesine kadar tüm mimarisi bölgemizin özelliklerine uygun şekilde tasarlanmış ve yapılmıştır. Türkiye’nin kalkınmada ve özellikle de hava yolu ulaşımında son 20 yılda kat ettiği mesafenin sembolü olarak gördüğüm bu eser ne dağların ne denizlerin bizim hizmet azmimizin önünde duramayacağının işaretidir. Doğu Karadeniz’in gerçekten zorlu coğrafyasında inşa ettiğimiz Rize Artvin havalimanı komşumuz Gürcistan’ın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Ülkemizin sınırlarının en uç noktasına kurduğumuz bu havalimanı insanımıza vakitten yakıta trafik kazalarından emisyon gazı azaltımına kadar pek çok alanda katkı sağlayacaktır.”

SIKINTILARI BİZ ÇÖZECEĞİZ

“Milletimizin asırlık geri kalmışlığının, ihmalinin, yoksulluğunun hak ve özgürlük arayışının dermanını nasıl biz bulmuşsak bugünkü sıkıntıları da yine biz çözeceğiz. Bunun için bizden başka kimsenin vizyonu programı, projesi en önemlisi de niyeti yok. Tek vaatleri Türkiye’yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kaos çıkarmak, yıkmak olanlara asla fısat vermeyeceğiz.”  RİZE

İstanbul Havalimanı’ndan saat 08.30’da havalanan Türk nHava Yolları’na ait TK 2538 sefer sayılı “Rize-Artvin” adlı nyolcu uçağı, 10.35’te Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı’ndan saat 08.30’da havalanan Türk nHava Yolları’na ait TK 2538 sefer sayılı “Rize-Artvin” adlı nyolcu uçağı, 10.35’te Rize-Artvin Havalimanı’na iniş yaptı.

Örneği yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışta yaptığı konuşmada “Bu güzel gün, Rize ve Artvin illerimiz için olduğu kadar Karadeniz ve ülkemiz için de unutulmaz bir başlangıç olacak. Sayın Cumhurbaşkanı’m, öncülüğünüzdeki hükûmetlerimiz döneminde; havayolu yıllık yolcu sayımızı 30 milyondan 210 milyona çıkararak havalimanlarımızı, büyüyen, kalkınan, küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye’nin vitrini haline getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Deniz dolgusu üzerinde inşa ettiğimiz dünyada benzeri sayılı olan Rize-Artvin Havalimanı’mızın Avrupa’da bir örneği yok. İleri mühendislik çözümleri kullanılarak tamamen Türk mühendis ve çalışanlarının eseri olan ülkemizin denize dolguyla yapılan 2’nci havalimanını, dünyanın ulaşımına, ticaretine, turizmine armağan ediyoruz. Bu eserimiz, Türkiye adına ekonomik bir değer olmanın ötesinde, iler, mühendislik kabiliyetlerimizin dünyaya ışık tutan ölçekte olduğunun somut bir örneğidir” ifadelerini kullandı.

Kokpitten inceledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uçağın kokpitinden havalimanını inceledi. Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı. Aliyev’i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti. Erdoğan ve Aliyev tören alanına kol kola girdi.

Yaşasın Türkiye Azerbaycan birliği

  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de açılışa katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Kardeş Türkiye günden güne gelişiyor. İkinci Karabağ Savaşı’nda kardeş Türkiye halkı yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı bizim müşterek tarihimizdir. Biz dünyada birbirine en yakın iki ülkeyiz. Yaşasın Türkiye, Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan birliği” ifadelerini kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
FOTOĞRAF 15
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Türkiye'nin 2'nci, dünyanın 5'inci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nda heyecanlı bekleyiş sürüyor.
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İstanbul’dan saat 08.30’da havalanan THY’ye ait TK2538 sefer sayılı gövdesine ‘Rize-Artvin’ yazılı tarifeli uçak iniş gerçekleştirdi.
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320 yolcusu ile piste inen THY uçağının isminin 'Rize-Artvin' olması dikkat çekerken, uçağı kullanan pilotun da Rize-Pazarlı Mustafa İnanç Ersoy olduğu öğrenildi.
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İstanbul’dan Rize’ye gelen ilk yolcular mutluluklarını dile getirirken, böyle bir havalimanı ve eseri memleketlerine kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.
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İçerindeki davetli ve yolcular, ilk kez pistte teker koyan uçakla anı fotoğrafı çektirip, tarihi anları da ölümsüzleştirdi. <br>
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Rize-Artvin Havalimanı'na ilk yolcu uçağı indi
Türkiye'nin ikinci, dünyanın beşinci deniz üzerindeki havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı'na açılış töreni öncesi THY'ye ait ilk tarifeli 'Rize Artvin' adlı yolcu uçağı, iniş gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımı ile bugün saat 14.00'te düzenlenecek törenle hizmete girecek.

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GÖKTÜRK-1 Rize-Artvin Havalimanı'nı fotoğrafladı


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