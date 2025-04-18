İlkel teleferiği kullanmak isteyen vatandaşın feci ölümü

Rize'de bir vatandaş, çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istediği sırada sırma teline dolandı. İlkel teleferiğin aşağı yönlü hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yüksekten düşen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Rize'nin Çayeli ilçesinde, ilkel teleferiğin sırma teline dolanarak yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Yenicami Mahallesi'nde Aydın Sarı (57) çay bahçesinde gübre atmak için ilkel teleferiği kullanmak istediği sırada sırma teline dolandı.
İlkel teleferiğin aşağı yönlü hareket etmesi sonucu dengesini kaybeden Sarı, yüksekten düştü.
İhbar üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Sarı'nın cansız bedeni düştüğü yerden ekiplerce çıkarıldı.