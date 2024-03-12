Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı teröristler Çorum'da yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen üç yabancı uyruklu şahıstan ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir” denildi.