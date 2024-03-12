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Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı teröristler Çorum'da yakalandı

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu DEAŞ terör örgütü üyesi üç kişi yakalandı. Terör örgütü üyelerinden ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Öte yandan yürütülen çalışmalarda söz konusu örgüt üyelerinin terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları da tespit edildi.

17:29 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 17:49 - 12/03/2024 Salı
IHA
Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda üç örgüt üyesi yakalandı
Çorum'da DEAŞ'a yönelik operasyonda üç örgüt üyesi yakalandı

Interpol tarafından ikisi kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi 3 kişi Çorum polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik eylem faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi açısından yürütülen çalışmalarda terör örgütü içerisinde farklı zamanlarda çatışma bölgelerinde eylemsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen üç yabancı uyruklu şahıstan ikisinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

"Terörle mücadele kararlı olarak devam edecektir"

Zanlıların kent merkezinde ikamet ettikleri adreslere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı operasyonda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında adli işlemler yapılmıştır.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir” denildi.



#DEAŞ
#Terör Örgütü
#Çorum
#Operasyon
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