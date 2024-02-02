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İYİ Parti'de deprem: Eski Rize İl Başkanı 100 üyeyle beraber istifa etti

İYİ Parti'nin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile partiden istifa ettiklerini açıkladı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle disipline sevk edildiğini söyleyen Özyanık, "Fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanım olmadığı için İYİ Parti'den istifa ettim." diye konuştu.

20:29 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 20:55 - 2/02/2024 Cuma
Eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık
Eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık

İYİ Partinin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, ihraç istemiyle disipline sevk edilerek savunmasının istendiği evrakın kendisine ulaştırıldığını söyledi.

"Fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanı yok"

Toplantıya katılanların, Rize'de partinin kuruluşuna destek veren arkadaşları olduğunu belirten Özyanık,
"Arkadaşlarım, 2018'de hangi koşul ve şartlarda il başkanlığı görevini aldığımı ve neler yaptığımızı biliyorlar. En son 30 Ocak 2023'te başkanlık görevini hamileliğimden ötürü bırakmıştım. Hiçbir sıfatım olmamasına rağmen ülkemin ve hepimizin çocuğunun geleceği için canla başla elimden geldiğince çalıştım.
" dedi.
Özyanık, yaşanan gelişme dolayısıyla üzgün olduğunu, partiden 100 üye ile istifa ettiklerini vurgulayarak,
"Gelmiş olduğumuz süreçte maalesef üzülerek söylüyorum siyaset yapma imkanım veya düşüncelerimi, fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanım olmadığı için İYİ Partiden istifa ettim. Bu benim için üzücü bir açıklama, bunu söylerken içim kan ağlıyor.
" diye konuştu.

"200 kişi daha istifa edecek"

Özyanık, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin istifa edeceğini kendisine ilettiğini de ileri sürdü.



#İYİ Parti
#İstifa
#Rize
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