İYİ Parti'de deprem: Eski Rize İl Başkanı 100 üyeyle beraber istifa etti

"Arkadaşlarım, 2018'de hangi koşul ve şartlarda il başkanlığı görevini aldığımı ve neler yaptığımızı biliyorlar. En son 30 Ocak 2023'te başkanlık görevini hamileliğimden ötürü bırakmıştım. Hiçbir sıfatım olmamasına rağmen ülkemin ve hepimizin çocuğunun geleceği için canla başla elimden geldiğince çalıştım.