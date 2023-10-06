Jandarma ekipleri inlerine girdi: Teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Balıkesir’de son 1 haftadır büyük operasyonlara imza atan polis ve jandarma ekipleri, torbacı olarak adlandırılan satıcılara ve yasaklı madde üretenlere ağır darbe indirdi. Koordineli çalışan ekipler Balıkesir’in bir ilçesinde narkotikle mücadele çerçevesinde villaya baskın düzenlerken, diğer yandan bir köy evinin tavan arasında kilogramlarca uyuşturucu madde ele geçirdi. Polisin ve jandarmanın ’Balıkesir’de uyuşturucu kullanılmayacak’ parolası ile düzenlediği operasyonlarda şüphelilere ait onlarca silaha da el konuldu.