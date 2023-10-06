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Jandarma ekipleri inlerine girdi: Teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Jandarma ekipleri Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlediği operasyon sonucunda, teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 sığınağı imha etti.

Muhammed Emre Kömürcü
22:59 . 6/10/2023 Cuma
AA
Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklar, jandarma tarafından kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "Şehit Jandarma Er Burhan Yalçın Operasyonu" kapsamında ilçenin Dereyayla bölgesinde operasyon düzenlediği belirtildi.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınak tespit etti.

Güvenli şekilde sığınaklara giren ekipler, aramalarda çok sayıda fişek, örgütsel doküman, teknik ve yaşam malzemesi ele geçirdi.


#Tunceli
#operasyon
#jandarma
#sığınak
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