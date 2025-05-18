Kaçak kazı sırasında feci ölüm: 1 saatlik çalışmayla cansız bedenine ulaşıldı

Üzerine kaya düşen vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti.
Tokat'ta 70 yaşındaki adamın kaçak kazı yaptığı sırada üzerine kaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrilen kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Bayır köyü Bağlar mevkisinde Sadık. G. (70) kaçak kazı yaparken üzerine kaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu Sadık G'nin cesedine ulaşıldı.
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