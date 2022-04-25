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Gündem Kalp krizinden vefat eden polis memuru Tokatta toprağa verildi
TOKAT

Kalp krizinden vefat eden polis memuru Tokat'ta toprağa verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 50 yaşındaki polis memuru Rauf Seçgin, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Haber Merkezi DHA
Kalp krizinden vefat eden polis memuru Tokatta toprağa verildi
Kalp krizinden vefat eden polis memuru Tokat'ta toprağa verildi

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli, evli ve 3 çocuk babası Rauf Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken, rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seçgin'in cenazesi, Merzifon'da düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Seçgin için ikindi vakti Ali Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Seçgin'in ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.

Rauf Seçgin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ağbayır Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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