Karabük'te bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Çevrikköprü-Konarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Avcı’ya ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.