Karabük'te bir evin mutfağında çıkan yangın söndürüldü

18:5210/03/2026, Salı
G: 11/03/2026, Çarşamba
IHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrikköprü-Konarı mevkii’nde meydana gelen yangında mutfakta maddi hasar oluştu.

Olay, Safranbolu ilçesine bağlı Çevrikköprü-Konarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Avcı’ya ait evin mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran dumanı fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, evin mutfak kısmında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


#Karabük
#ev
#yangın
