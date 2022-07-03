Kardeşinin şehit düştüğü noktada gözyaşları içerisinde namaz kıldı

Ekonomi

Bu liseler akıncı yetiştiriyor: Geleceğin siber muhafızları burada

Türkiye'nin en iyi liseleri arasına adını yazdıran mesleki ve teknik liseler, dâhi öğrencileri geleceğin mucitleri olarak yetiştiriyor. Teknopark İstanbul, İTÜ, Aselsan ve TOBB bünyesindeki liseler; yabancı dil, Ar-Ge merkezleri, teknoloji laboratuvarları ve yurt dışı deneyimleriyle gençleri iyi bir geleceğe erken yaşta hazırlıyor. Hem de mezun olur olmaz iş garantisiyle.