Kasabadaki şampiyonlar kulübü

Dünya Şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş’ın Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesi’nde açılan Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi, şampiyonlar kulübüne dönüştü. Merkezde minik ve genç pehlivanlar, gelecekte kazanacakları altın madalyalar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Tokat Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan, “Güreş denilince Tokat’ta Çevreli kasabası akla gelir. Burada dünya şampiyonumuz Hüseyin Akbaş, Avrupa şampiyonumuz Mustafa Kaya ve İbrahim Benekli var. Burada yaşayan insanların mayasında güreş var. Çocuklar 6-7 yaşına geldikleri zaman güreş merakı sarıyor. Dünya şampiyonu Hüseyin Akbaş adına açtığımız merkezimizde yüzlerce çocuk eğitim alıyor. 3 güreşçimizi geçen sene Maraş’a Ankara’ya transfer ettik. Önümüzdeki yıl da transfer olabilecek çocuklarımız var.” dedi.

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GÜREŞİ ÇOCUKLARA SEVDİREN HOCA

Eğitim alan sporcuların 100’e yakını, Türkiye genelinde spor hayatına devam ettiğini söyleyen Antrenör Aziz Erdoğdu, “Çocuklarımız 7-8 yaşlarında güreşe başlıyorlar. Geldikleri zaman sportif oyunlarla başlatıyoruz. Sonrasında güreşin tekniklerini öğretmeye çalışıyoruz. Kara kuşak güreşlerinde çocukları beslemeye çalışıyoruz. Seyircilerin içerisinde çocukları güreştirip müsabakalar düzenliyoruz. 8 yıldır Çevreli’de görev yapıyorum. 12 tane Türkiye Şampiyonu çıkarttık. Çocuklarımız büyük şehirlerle yarışıyor. Ben çocukların sadece antrenörü değilim yeri geliyor annesi yeri geliyor babası oluyorum, hiçbir zaman onları yalnız bırakmıyorum. Her gün çocuklar okuldan sonra antrenmana geliyorlar. Bu şekilde çalışmakta onları başarıya götürüyor. Allah nasip ederse Dünya ve Avrupa’da şampiyon olacak çocuklarımız çıkacak.” şeklinde konuştu.

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DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM

U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Efe Günhan da şunları söyledi: “Güreşe karşı sevgim çok fazla, sabah 10’dan öğleden sonra 3 buçuğa kadar antrenman yapıyoruz. Yorgun ya da sakatlanmış olsam bile antrenmanlara gitmeye çalışıyorum.

Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor çok şükür Türkiye şampiyonu oldum ancak dünya şampiyonu olana kadar durmaksızın çalışmaya devam edeceğim. İnanıyorum bir gün Türk bayrağını Avrupa’da taşıyacağım. Güreş bizim için bir tutkudur. Güreşe karşı bu tutkumuzun sebebi hocamızın bizimle kurmuş olduğu kuvvetli diyalog ile alakalı.”