Gündem Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülendi Eti 300 lira havyarı servet değerinde
TUNCELİ

Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülendi: Eti 300 lira havyarı servet değerinde

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Bölgede ikinci defa görülen balığın etinin 100 liraya, havyarının ise 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Keban Baraj gölünde ikinci defa görüntülendi: Eti 300 lira havyarı servet değerinde
Eti 300 lira havyarı servet değerinde.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Bölgede ikinci defa görülen balığın etinin 100 veya 300 liraya, havyarının ise 2 milyon liraya kadar alıcı bulduğu öğrenildi.


Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Uzungöl köyünde Keban Baraj Gölü sularında balıkçılık yapan Muharrem Koçer isimli balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığı inceleyen Koçer, şaşkınlık içerisinde hayvanı bir süre inceledi. Koçer bu türü ilk defa gördüğünü belirtirken, yakaladığı balığı daha sonra tekrar suya bıraktı.

ETİ 300 LİRA


Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Sibirya Mersin balığının Keban Baraj Gölünde görülmesinin önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Temizer, "Dünyada sayılı denizlerde yaşayan bu balıkların baraj gölüne yumurtaları bırakmaları halinde havyar üretimine olanak sağlayacaktır. Bu da ciddi derecede öneme sahip bir olaydır. Bu balığın eti maksimum 300 lirayken, havyarı 2 milyon liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Bölgede daha önce de Sibirya Mersin Balığı görülmüştü.

Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
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Güzelyalı köyünden istavrit avı için denize açılan balıkçıların ağına, yaklaşık 50 metre derinlikte ilginç bir balık türü takıldı.
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Balıkçıların çektiği görüntüleri inceleyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer, Latince adı \"Ophichthus Rufus\" olan deniz canlısının \"yılan kurdu balığı\" olduğunu belirledi.
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Tunçer, Çanakkale Boğazı'nın biyolojik bir koridor olduğunu söyledi. <br> <br> Yılan kurdu balığının Türkiye'de ilk kez görüntülendiği bilgisini veren Tunçer, şöyle devam etti:
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\"Balığın Çanakkale Boğazı'nda görülmüş olması bizi çok sevindirdi. Çünkü Kızıldeniz göçmeni olan bu balığın daha önceki literatürlerde Ege ve Akdeniz'de görüldüğü rapor edilmektedir. Ancak bu balığa ait görüntülere ulaşamadık. Son görüntülerdeki bu balığın literatürlerde yılan kurdu balığı olarak geçtiği bilinmektedir. 2020'de Portekiz kıyılarında 3 adet yakalanmış. Literatürden elde ettiğimiz balık örneklerinin sonuçlarına göre bu balığın 595 milimetre boyunda olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Portekiz'den geçen yıl literatüre giren bu balık Türkiye'de ilk kez Çanakkale Boğazı'nda görüntülenmiştir. Bilimsel anlamda da çok önemli bir durumdur.\"
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Prof. Dr. Tunçer, bu tespitle, Çanakkale Boğazı'nın göçmen ve iklim değişikliğinden etkilenen bazı balıkların göç yolu üzerinde olduğunun bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.
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İklim değişikliğinin sadece balık faunasında değil, denizlerde yaşayan canlılar üzerinde de etkili olduğunu dile getiren Tunçer, \"Kızıldeniz'den denizlerimize giren, Doğu Akdeniz'den, önce Akdeniz'e, oradan Ege'ye, oradan da Marmara'ya göç eden balıklardan biri olmuştur. Türkiye denizlerinde ilk defa bu kadar net görüntülerini alabildiğimiz balıklar arasındadır.\" dedi.
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Doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktılar<br> <br> Teknenin kaptanı Erhan Çifçi de Güzelyalı açıklarında yakaladıkları balığı görüntüledikten sonra doğal yaşamına devam etmesi için denize bıraktıkları anlattı.<br> <br> Çifçi, \"Marmara'da falan böyle bir şey gözükmedi daha. Herhalde denizlerde yeni bir çoğalma durumu var. Daha önce de dikenli yılan balığı yakalamıştık. O balık 2,5 metre boyundaydı. Böyle bir balığı biz de ilk kez gördük ve çok şaşırdık.\" diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez görüldü: Portekiz'de yakalanıp literatüre girmişti
Çanakkale'de gırgır teknesiyle ava çıkan balıkçılar, literatüre geçen yıl Portekiz'den giren 'yılan kurdu balığı' yakaladı.

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