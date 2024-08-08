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Kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttı: 1,6 milyon dolandırdı

Dolandırıcılık vakalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Çorum'da telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan ve bir kadını 1 milyon 650 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

09:21 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:22 - 8/08/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi 1,6 milyon lira dolandırdı.


Alınan bilgiye göre, telefonla dolandırıldığından şüphelenen bir kadın, Oğuzlar İlçe Emniyet Amirliğine başvurarak şikayetçi oldu.


Altınları isteyince yakayı ele verdi

Kadın ifadesinde, telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince durumdan şüphelendiğini belirtti.


İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla ilçedeki yabancı kişileri takibe aldı.


Ekipler, incelemede hareketlerinden şüphelendikleri H.C'yi (19) Fatih Caddesi'nde gözaltına aldı.


Ankara'dan kiraladığı otomobille Oğuzlar ilçesine geldiği belirlenen H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



#Çorum
#Oğuzlar
#telefon dolandırıcılığı
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