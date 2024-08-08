Kendisini Interpol görevlisi olarak tanıttı: 1,6 milyon dolandırdı

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bir kişiyi 1,6 milyon lira dolandırdı.

Kadın ifadesinde, telefonda kendisini Interpol görevlisi olarak tanıtan kişinin, "İlçede terör örgütü FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon yapılacağını, kendisinin de gözaltına alınacak kişiler arasında yer aldığını, kendilerine yüklü miktarda ödeme yapması durumunda gözaltına alınmaktan kurtulabileceğini" söylemesi üzerine 4 ayrı banka hesabına 3 gün içinde 1 milyon 650 bin lira gönderdiğini, zanlının operasyon için ilçeye geldiklerini ve elindeki altınları da belirledikleri bir noktaya bırakmasını isteyince durumdan şüphelendiğini belirtti.