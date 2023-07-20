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Kene bir can daha aldı: Dört gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Çorum'da tarlasına çalışmak için giden Habeş Kaya'nın vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra hastaneye kaldırılan Kaya, dört gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

18:02 . 20/07/2023 Perşembe
IHA
Habeş Kaya hayatını kaybetti

Habeş Kaya hayatını kaybetti

Çorum’da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Gemet köyünde yaşayan Habeş Kaya’nın vücuduna tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Kaya, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Kaya, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaya’nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.



#Kene
#Çorum
#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
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