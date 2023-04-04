Kırıkkale Valiliği izinsiz su kullanımını yasakladı

"İl sınırlarındaki iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden izinsiz olarak su alınmayacak ve kullanılmayacak. İzinsiz su kullanımının yasaklandığı iç sular, göl, gölet, nehir, su birikintisi, baraj gölü, akarsu, sulama kanalı gibi yerlerden sorumlu kuruluşlar tarafından kendi sorumluluk alanında olan yerlere vatandaşlar tarafından rahatça görülecek şekilde 'bu gölden/kanaldan/barajdan izinsiz su alınması ve kullanılması yasaktır' levhaları konulacak. Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla özellikle vatandaşla buluşma toplantılarında ve esnaf ziyaretlerinde izinsiz su kullanımı mevzuatı konusunda bilgilendirmenin yapılması, konu ile ilgili hazırlanacak el broşürü ve afiş gibi materyallerin vatandaşlarımızın görebilecekleri alanlara asılması ve dağıtılması sağlanacak. Başta kolluk ve zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek."