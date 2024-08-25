Kırşehir Nevşehir ve Kayseri'de sel felaketi: Can kaybı 2'ye yükseldi

Kırşehir'de merkeze bağlı Uzun Ali köyünde aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Birçok tarlanın su altında kaldığı sel felaketinde Mustafa Akar adlı kişi sel sularına kapıldı. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar'ın sele kapılarak gözden kaybolmasının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Felaketin ardından yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede zarar tespit çalışmalarına başladı. Yağışlar, Boztepe ilçesi ve köylerinde de etkili oldu.

KAYSERİ'DE SEL

Kayseri'nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü.

Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı.

BİR KİŞİ KAYBOLDU

Sel nedeniyle araçlar sel sularına kapılırken, bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda arama kurtarma, Türkuaz arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaybolan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de bölgeye gelerek Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ve ekiplerden bilgi aldı.

Cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde aracı ile sele kapıldıktan sonra kaybolan Muhittin Saraç, ölü olarak bulundu.

40 KİŞİ KURTARILDI

Ayrıca, meydana gelen selde araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 40 kişinin kurtarıldığı belirtilirken, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bünyan ilçemizde yaşanan sel felaketi nedeniyle bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı bilgisi üzerine ekiplerimiz derhal çalışmalara başlamış mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılmıştır. Kayıp bir vatandaşımızı arama çalışmaları ise halen devam etmektedir" dedi.





AFAD: Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucunda meydana gelen heyelanda mahsur kalan 8 araç ve 32 vatandaşımız riskli bölgelerden tahliye edilmiştir.









NEVŞEHİR GÖREME'DE SEL

Nevşehir'in merkez Göreme Beldesi'nde öğleden sonra başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı otomobiller peribacalarından düşen kaya parçaları nedeniyle zarar gördü. Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi. Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı. Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı.





AFAD: SAMSUN VE ORDU İÇİN TURUNCU UYARI

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin müdahale çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.





AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz ve İç Anadolu bölgemizde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmiş olup ekiplerimizin müdahale çalışmaları devam etmektedir" ifadesini kullandı.





Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Sivas, Kayseri, Aksaray, Niğde, Adana, Osmaniye ve Mersin'de yağış uyarısının sonlandırıldığı bilgisi verildi. Samsun ve Ordu'da ise turuncu yağış uyarısının sabah saat 08:00'e kadar devam etmesinin beklendiği vurgulandı.





"KAYIP VATANDAŞI BULMAK İÇİN 150 KİŞİLİK ARAMA KURTARMA EKİBİ ÇALIŞIYOR"

Öte yandan, yağışlardan etkilenen illere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, Kayseri'nin Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağışlar sonucu heyelan meydana geldiği belirtildi. Mahsur kalan 8 araç ile 32 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, heyelan sonucu dere yatağında 1 aracın sürüklendiği ve araçta olduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması amacıyla 150 kişilik arama- kurtarma ekibi tarafından çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi.





"SELE KAPILAN 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

AFAD'dan yapılan açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: