Kızının düğün davetiyesini bırakıp dönerken cipiyle uçuruma uçtu.

\"BURASI DEDELERİMİZİN YERİ\"<br><br>Ferdi Poyraz Aslan, yolun geçtiği arsanın kendilerine ait olduğunu söyleyerek, \"Burası bizim yerimiz. Geçen sene de kestik biz bu yolu. Erfelek Belediye Başkanı'mız, ilçe başkanımız geldi. Onların hatırları için biz burayı açmıştık ama bu sene çözüm bulamadık. Şelale bir kişiye kiraya verilmiş. Burası bizim yerimiz. Geçit yerimiz. Bizim yerimizden paralar kazanılıyor ama bize bir ödeme yok. Biz de bu sebepten dolayı yolu kestik. Biz başvuruları yaptık. Buralar 'kamulaşmıyor' dendi. Şelale para kazanıyor ama biz bir şey görmüyoruz. Burası dedelerimizin yeri. Biz görmüyorsak kimsenin de görmesine gerek yok. Devlet kamulaştırırsa o zaman yolu açarız, diğer türlü açmayız\" diye konuştu.