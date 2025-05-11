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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

21:1011/05/2025, Pazar
AA
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Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek devrildi. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

D.B. (26) idaresindeki 71 ADE 195 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile Ü.P.(37) ve E.N.A. (4) yaralandı.

Ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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