Kurbanlık boğa denize düştü vinçle kurtarıldı.

Rize'nin İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü. Dalgalar arasında kalan boğa, vinçle kurtarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
HALATLA ÇIKARILDI İyidere'nin Hazar Mahallesi’nde kurban pazarında kamyondan indirilen boğa, sahibinin elinden kaçarak denize düştü. Kayalıklar arasında sıkışan boğayı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yapımı devam eden lojistik merkez önündeki kayalıkların olduğu denizde dalgalar arasında kalan boğayı kurtarmak için şantiye çalışanları da yardıma koştu. Şantiyeden vinç getirilip, halatla bağlanan boğa çekilerek kıyıya çıkarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yıllık 960 bini büyükbaş, 2 milyon 850 bini küçükbaş olmak üzere, toplam 3 milyon 850 bine yakın hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini aktardı.
Talepte yaşanması muhtemel düşüşün üreticileri düşündürdüğünü belirten Bayraktar, \"Sahadan aldığımız bilgilere göre, vatandaşlarımızın alım gücünün düşmesi nedeniyle bu yıl kurbanlık satışlarında en az yüzde 25 civarında azalma olacağını tahmin ediyoruz.\" ifadesini kullandı.
Bayraktar, üreticilerin, yüksek nakliye ve çadır kiralarının yanı sıra alım gücünde de yaşanan düşüş nedeniyle kurbanlıklarını mümkün olduğunca kendi ahırlarında satmaya çalışacaklarına işaret ederek bu yıl yaklaşık 720 bini büyükbaş, 2 milyon 150 bini de küçükbaş olmak üzere toplamda 2 milyon 870 bin kurbanlık hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini kaydetti.
Bayraktar yem, elektrik, işçilik, veteriner ilaç ve nakliye gibi girdilerde bu yıl ciddi artış yaşandığını belirterek bu durumun dolaylı olarak kurbanlık fiyatlarına da yansıdığını vurguladı.
Kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve türüne göre değiştiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:<br><br>\"Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor.\"<br>
\"Ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor\"<br><br>Bayraktar, standartlara uygun kesilmiş ve tuzlanmış yaş koyun derisinin adetinin yaklaşık 20 liraya satıldığını aktararak şu ifadeleri kullandı:
\"Tahmini olarak 2 milyon 150 bin küçükbaş hayvan kesileceği hesap edildiğinde küçükbaş hayvanların derilerinin ekonomik değeri yaklaşık olarak 43 milyon lirayı bulacaktır. Kesilecek 720 bin büyükbaş hayvandan elde edilecek derinin değeri ise 259 milyon 200 bin liraya ulaşacak. Kurbanlıklar çoğu yerde ehil olmayan kişiler tarafından kesildiği için deride ciddi olarak ekonomik kayıp oluşuyor. Kayıplar da göz önüne alındığında, Kurban Bayramı'nda ekonomiye kazandırılacak tahmini deri değerinin 241 milyon 600 bin lira civarında olması bekleniyor.\"
Türkiye'nin birçok yerinde yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarında yoğunluk ve telaş olmaya başlandı. Peki diğer illerde Kurbanlık fiyatları kaç para? 2022 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatı ne kadar?
KURBAN KESİM BEDELİ 2022 NE KADAR?<br><br>Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
KURBANLIK FİYATLARI 2022 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?<br><br>Türk Kızılay, 2022 kurban bedellerini açıkladı. Kızılay tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı kurban bedeli 1475 TL, yurt içi kurban bedeli 2475 TL oldu.
İL İL KURBAN FİYATLARI<br>Ankara Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.800 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL
İstanbul Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.800 TL – 4.500 TL<br>Büyükbaş: 34.000 TL – 50.000 TL<br>
İzmir Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 3.600 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 52.000 TL
Bursa Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 4.300 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 54.000 TL
Adana Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.500 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 33.000 TL – 50.000 TL<br>
Gaziantep Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş:2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:32.500 TL – 51.500 TL
Antalya Kurbanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.100 TL<br>Büyükbaş: 32.500 TL – 52.500 TL
Kocaeli Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.700 TL – 4.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Konya Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.600 TL – 3.500 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları<br><br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.200 TL<br>Büyükbaş:31.500 TL – 50.500 TL
Mersin Kurbaanlık Fiyatları<br>Küçükbaş: 2.400 TL – 3.000 TL<br>Büyükbaş: 31.500 TL – 50.500 TL
Ordu'da ise Kurbanlık Fiyatları büyükbaşta 15 bin ile 45 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
BÜYÜKBAŞ KURBAN HİSSE BEDELİ<br><br>Küçükbaş kurbanlıklarda ortak, hisse bölüşümü olmaz. Büyükbaş kurbanlıklarda ise en fazla yedi kişinin ortak olması caizdir.
Büyükbaş kurban fiyatları tüm şehirlerde ortalama 30 bin TL civarı.
Bu durumda büyükbaş hisse fiyatı ortalama 4 bin 285 TL oluyor.
KURBAN PAZARLARI NE ZAMAN KURULACAK?<br>Kurban pazarları genellikle Kurban Bayramı'ndan bir ay önce kurulmaya başlıyor. Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Kurban pazarları kurulmaya ve kurbanlıkların satışına başlandı. Kurbanlıkların bir çoğu şimdiden satıldı.
KURBANLIK HAYVANIN YAŞI KAÇ OLMALI?<br><br>Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit edilmiştir. Buna göre, devede 5, sığır ve mandada 2, koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. <br>
Bunun yanında 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır.
Deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması halinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez.
HANGİ HAYVANLARDAN KURBAN OLUR?<br><br>Kurbanlık; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemez. Kısaca dört ayaklı hayvanlardan kurban olup iki ayaklı hayvanlardan kurbanlık olmaz.
Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir. Bu da; deve 5, sığır ve manda 2, koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir.
KURBAN SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER<br><br>Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet hem de sağlık bakımından önemli. <br>
Bu nedenle, hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN<br><br>2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.<br><br>Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma<br><br>Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi<br><br>Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar<br><br>Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi<br><br>Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Kurbanlıklarda son fiyatlar: Başkan Bayraktar kurban pazarlarındaki yeni rakamları açıkladı
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkes son dakika kurbanlık fiyatlarını araştırır oldu. Peki Kurban fiyatları ne kadar, kaç para? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar için belirlenen ücretler ne kadar? Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke genelindeki ortalama fiyatların, büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında olmasının beklendiğini bildirdi. Son dakika 2022 kurban fiyatları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adamları yerel bir hastanenin çevresine sabitlenmiş el bombaları yerleştirdi ve çevresine teller dizdi. Ukraynalı bir keçi, kendi tellerine basıp bir dizi el bombasını aktifleştirdikten sonra kırk Rus askerini yaraladı.
Rus askerlerinin tuzağı kurduktan kısa bir süre sonra, keçinin hastaneye doğru yürüyerek teli kopardığı belirtildi.
Ukrayna, hayvanın zincirleme bir reaksiyon başlattığını ve düzinelerce Rus askerini yaraladığını söylerken, keçinin akıbeti bilinmiyor.
Rusya, çatışmanın ilk aşamalarında başkent Kiev'deki ilerleyişi Ukrayna tarafından engellendikten sonra yönünü güney ve doğu Ukrayna'ya çevirdi.
Ukraynalı keçiler Rus askerlerini kendi kurdukları tuzakla yaraladı
Ukrayna'da yerel bir çiftlikten kaçan keçi sürüsü Rus askerlerinin Zaporizhzhia'daki bir hastanenin çevresine dizdiği tuzaklarına basarak zincirleme bir el bombası reaksiyonu başlattı. Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü, Zaporizhzhia'daki köyde yaklaşık kırk Rus askerinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.