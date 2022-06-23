Kurbanlık boğa denize düştü vinçle kurtarıldı.

Kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve türüne göre değiştiğini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:<br><br>\"Ülkemizde ortalama fiyatlar, hayvan başına büyükbaşta 15 bin ile 60 bin lira, küçükbaşta ise 2 bin lira ile 8 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor. Canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 50 lira ile 75 lira, küçükbaş hayvanlarda 50 lira ile 80 lira arasında olacağı öngörülüyor. Bu fiyatlar bayram yaklaştıkça talebe göre de değişebilecektir. Fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 107,6, küçükbaşta ise yüzde 90,6 arttı. Ortalama fiyat kilogram başına; büyükbaşta 29 lira 46 kuruştan 61 lira 15 kuruşa, küçükbaşta ise 33 lira 36 kuruştan 63 lira 57 kuruşa çıktı. Büyükbaş hayvanlarda hisseli satışlar da illere göre 4 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor.\"<br>