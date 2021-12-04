Gündem Mağarada sıkıştırılan altı terörist öldürüldü
TUNCELİ

Mağarada sıkıştırılan altı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında bir mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik operasyonda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece biri teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı dokuza yükseldi

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Haber Merkezi DHA
Mağarada sıkıştırılan altı terörist öldürüldü
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Eren Kış-6 operasyonları kapsamında, 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 9 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri teröristleri mağarada sıkıştırdı. Operasyonda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylelikle 1'i teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi.

Açıklamada, "Operasyon esnasında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan kahraman jandarma personelimiz Celil Mutlu'nun katilleri etkisiz hale getirilerek, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı." ifadelerine yer verildi.

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