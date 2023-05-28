Masrafları Valilik ve AFAD karşıladı: Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan minibüslerle memleketlerine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğüne başvuran yaklaşık 300 depremzede, 15 araçla memleketlerine uğurlandı.