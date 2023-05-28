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Masrafları Valilik ve AFAD karşıladı: Depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine uğurlandı

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kırıkkale'ye gelen depremzedeler cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan minibüslerle memleketlerine gitti.

00:54 . 28/05/2023 Pazar
AA
Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti.

Kırıkkale'de misafir edilen depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine gitti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kırıkkale'ye gelen depremzedeler, bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmak üzere Valilik tarafından ayarlanan minibüslerle memleketlerine gitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) oy kullanacak depremzedelerin dönüş işlemleri ve yol masraflarının ödenmesine ilişkin organizasyonu kapsamında, Kırıkkale Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğüne başvuran yaklaşık 300 depremzede, 15 araçla memleketlerine uğurlandı.

Depremzedeleri Gençlik Merkezi önünden uğurlayan Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, gazetecilere, kentte misafir edilen ve yarınki seçimde oy kullanmak için memleketlerine gitmek isteyen 300 depremzedenin transferini 15 araçla sorunsuz bir şekilde yaptıklarını söyledi.

Oy kullandıktan sonra tekrar Kırıkkale'ye dönmek isteyen afetzedelerin AFAD il müdürlüklerine başvurmaları gerektiğini belirten Kurnaz, ardından vatandaşların buraya getirileceğini kaydetti.

#cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi
#depremzedeler
#Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler
#Kırıkkale
38 dakika önce
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