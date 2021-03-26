20 il için yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

DOĞU'DA DA BİR ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

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Kuvvetli kar yağışının cumartesi sabah saatlerinde Doğu Anadolu’nun batısında, zamanla diğer kesimlerde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.







