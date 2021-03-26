Gündem 20 il için yoğun kar uyarısı
TUNCELİ

Meteorolojiden 20 il için yoğun kar uyarısı: Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli il il hava durumu

20 il için yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini yayımladı. Kar yağışı İstanbul'u terk ederken bir çok il için ise yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji soğuk hava ve kar yağışları sonrası ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği noktasında da çağrıda bulundu. İşte yapılan son tahminlere göre il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteorolojiden 20 il için yoğun kar uyarısı: Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kar yağışlarının Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç ve yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (10-30 cm) olması öngörülüyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinde bölgenin batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğu kesimlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU

DOĞU'DA DA BİR ÇOK İLDE KAR YAĞIŞI OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın doğu kesimlerde görülmesi öngörülen kar yağışının Erzincan, Erzurum, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney kesimleri, Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçeleri ile Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (8-20 cm, yükseklerinde 20-40 cm) olması bekleniyor.

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