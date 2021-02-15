Meteorolojiden İstanbul ve bazı illere yoğun kar yağışı uyarısı

Yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale’nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın doğusu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak, Trakya’da biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Marmara’nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin haritası.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 1 İstanbul: Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 2

Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı 2 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 19 Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 16 Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3 Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 6 Diyarbakır: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu 19

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