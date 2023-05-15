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MHP 21 yıl sonra Çorum’dan milletvekili çıkardı

Milletvekilliği Genel Seçimlerine göre, Milliyetçi Hareket Partisi, 21 yıl sonra Çorum’dan milletvekili çıkardı.

17:40 . 15/05/2023 Pazartesi
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MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı

MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı

14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum’da 398 bin 483 seçmenden 354 bin 60’ı sandık başına gitti. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 142 bin 48 oy alan AK Parti 2, 109 bin 686 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 milletvekilini meclise gönderdi.

74 bin 412 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi’nden Vahit Kayrıcı Çorum milletvekili seçildi. En son 1999 yılında genel seçimlerden Çorum’dan 3 milletvekili meclise gönderen MHP, 21 yıl sonra ilk kez Çorum’dan milletvekili çıkardı.


Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Seçim Koordinasyon Merkezi önünde kısa bir açıklama yapan MHP Çorum Milletvekili Kayrıcı, “Vatana millete hayırlı, uğurlu olsun” dedi.





#MHP
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#Milletvekili
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