MHP 21 yıl sonra Çorum’dan milletvekili çıkardı

14 Mayıs Milletvekilliği Genel Seçimleri’nde Çorum’da 398 bin 483 seçmenden 354 bin 60’ı sandık başına gitti. Seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre 142 bin 48 oy alan AK Parti 2, 109 bin 686 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi ise 1 milletvekilini meclise gönderdi.