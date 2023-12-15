MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' jesti: Bir ilçede aday göstermeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ''Aralık ayının sonuna doğru büyükşehir adaylarını açıklamayı hedefliyoruz'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları ile ilgili açıklamalarını sürdürerek ''İsrail'den iyi niyet beklemek mümkün değil. ABD'nin Gazze'ye müdahil olması gerektiğini söyledik. Bıden'a buraya müdahil olması gerektiğini söyledim'' dedi.