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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'yerel seçim' jesti: Bir ilçede aday göstermeyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rize'nin bir ilçesinde aday göstermeyecek. MHP, jest olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

14:42 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:08 - 15/12/2023 Cuma
AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yerel seçim yaklaşırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a jest olarak "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesinde belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.


Alınan bilgiye göre, partinin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri çalışmaları kapsamında, 13 Kasım'da başlayan belediye başkan aday adaylığı başvuruları bugün sona erecek.


Güneysu'dan aday göstermeyecek

Başvuru sürecinde Bahçeli, partililere Erdoğan'ın "baba ocağı" Rize'nin Güneysu ilçesi için yapılan belediye başkan aday adaylığı müracaatlarının alınmaması talimatını verdi.


Bu çerçevede Güneysu için başvuruları kabul etmeyen MHP, ilçeden belediye başkan adayı göstermeyecek.



#MHP
#Güneysu
#Devlet Bahçeli
#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
34 dakika önce
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