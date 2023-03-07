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Milyonlar depremzedeler için duaya durdu

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandilinde milyonlarca Müslüman, depremzedeler için dua etti. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, geceyi çadır kentlerde düzenlenen programlarla karşıladı. Kahramanmaraş'taki özel yayında Kur'ân okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yaptı.

04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Berat Kandili nedeniyle Malatya'daki çadır kentte program düzenlendi.

Berat Kandili nedeniyle Malatya'daki çadır kentte program düzenlendi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dün idrak edildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki selatin camiler dolup taşarken deprem bölgesindeki vatandaşlar, geceyi çadır kentlerde düzenlenen programlarla geçirdi. Kahramanmaraş’taki kandil özel yayınında Kur’an-ı Kerim okuyan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş da birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta kurulan çadır mescitte, ‘Berat Kandili Programı’na katılıp, cemaat ile birlikte depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti.

ÇADIR KENTTE DUALAR YÜKSELDİ

Erbaş, kandil mesajında, kurtuluş müjdesi olan beratın, salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın, aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Allah’a sığınmayı hatırlattığını belirtti. Erbaş, “Ellerimizi ve gönüllerimizi huzuruna açarak halimizi Rabb’imize arz edelim. Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir. Adaleti, ihsanı, akrabalık bağlarını gözetenleri Rabb’imiz koruyup gözetecek, iyilik ve istikamet üzere yaşama gayretinde olanlara rahmetini ihsan edecektir” dedi. Erbaş, mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirterek “Depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Edirne’deki Selimiye Camisi’nde düzenlenen Berat Kandili programında da depremlerde yaşamını yitirenler için dua edildi.

TRT dün kandil özel yayınlarını deprem bölgesindeki çadır kentlerde gerçekleştirdi. Belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yapılan yayın bölgedeki vatandaşlar tarafından da takip edildi. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii’nde gerçekleştirilen “Berat Kandili” programı ise TRT Kürdi’de ekrana geldi.

Hatay’da yaşayan depremzede Halil İbrahim Masaracıoğlu, annesi ve eşini kaybettiği enkazların önünde, Berat Kandili’nde dua etti.

#Berat Kandili
#Deprem
#Dua
#Ali Erbaş
1 saat önce
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Milyonlar depremzedeler için duaya durdu
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