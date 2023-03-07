Milyonlar depremzedeler için duaya durdu

Erbaş, kandil mesajında, kurtuluş müjdesi olan beratın, salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın, aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Allah’a sığınmayı hatırlattığını belirtti. Erbaş, “Ellerimizi ve gönüllerimizi huzuruna açarak halimizi Rabb’imize arz edelim. Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir. Adaleti, ihsanı, akrabalık bağlarını gözetenleri Rabb’imiz koruyup gözetecek, iyilik ve istikamet üzere yaşama gayretinde olanlara rahmetini ihsan edecektir” dedi. Erbaş, mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirterek “Depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir.” ifadelerini kullandı.