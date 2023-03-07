Milyonlar depremzedeler için duaya durdu

Berat Kandili nedeniyle Malatya'daki çadır kentte program düzenlendi.
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili dün idrak edildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki selatin camiler dolup taşarken deprem bölgesindeki vatandaşlar, geceyi çadır kentlerde düzenlenen programlarla geçirdi. Kahramanmaraş’taki kandil özel yayınında Kur’an-ı Kerim okuyan Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş da birlik, beraberlik ve yardımlaşma çağrısı yaptı.
ÇADIR KENTTE DUALAR YÜKSELDİ
Erbaş, kandil mesajında, kurtuluş müjdesi olan beratın, salih amel ve güzel ahlak üzere yaşamanın, aklı ve kalbi kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Allah’a sığınmayı hatırlattığını belirtti. Erbaş, “Ellerimizi ve gönüllerimizi huzuruna açarak halimizi Rabb’imize arz edelim. Kendisi için istediği güzellikleri herkes için isteyebilenler kemale erecek, yetimin, yoksulun, mazlumun ve darda kalmışın yardımına koşanlara Allah yardım edecektir. Adaleti, ihsanı, akrabalık bağlarını gözetenleri Rabb’imiz koruyup gözetecek, iyilik ve istikamet üzere yaşama gayretinde olanlara rahmetini ihsan edecektir” dedi. Erbaş, mübarek zamanları yaralı ve acılı yüreklerle idrak ederken milletçe büyük bir dayanışma ve yardımlaşmayla depremin yaralarını sarmaya gayret ettiklerini belirterek “Depreme maruz kalan kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderinceye kadar milletimizin yardımlaşma seferberliği devam edecektir.” ifadelerini kullandı.
TRT dün kandil özel yayınlarını deprem bölgesindeki çadır kentlerde gerçekleştirdi. Belediye binası önündeki MÜSİAD çadırından canlı yapılan yayın bölgedeki vatandaşlar tarafından da takip edildi. Şırnak’ın Cizre ilçesindeki Hz. Nuh Nebi Camii’nde gerçekleştirilen “Berat Kandili” programı ise TRT Kürdi’de ekrana geldi.