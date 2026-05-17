MİT casusluk ağını çökertti

Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye’de hassas bilgileri toplayıp 2 farklı yabancı servise aktaran uluslararası casusluk ağını çökertti. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

MİT, istihbari çalışmaları neticesinde iki farklı yabancı servise çalışan casusluk ağında yer alan 9 kişiyi tek tek tespit etti. MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü "özel ekipleri" ile yürüttüğü ortak soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, casusluk ağının başındaki B.E. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Şebekede yer alan 2 kişinin ise başka suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Casusluk suçundan adli mercilere sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

HASSAS BİLGİLERİ YURT DIŞINA AKTARDILAR

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tespitlerine göre, B.E. ve şebeke içinde yer alan kişiler, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile dernek, etkin gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri toplayıp, yabancı istihbarat servislerine aktardı.

YAKIN TAKİBE ALINDILAR

Bu kapsamda başlatılan operasyonla B.E. ve örgütün diğer üyelerinin faaliyetleri, fiziki gözetim, siber izleme ve teknik dinleme yöntemleriyle sistematik bir şekilde takip edildi. Zaman içinde, şebekenin yabancı servislerle kurduğu iletişim hatları, raporlaşma yöntemleri, ödeme mekanizmaları ve görev talimatları tamamen kayıt altına alındı. Elebaşı B.E. ve yönettiği ağ, uzun süre kendi faaliyetlerinin gizli ve kontrol altında olduğunu sanarak casusluk faaliyetlerine devam etti.

TÜM YAPI DEŞİFRE EDİLDİ

MİT'in, uzun süren istihbari çalışmaları neticesinde, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten şebekenin merkezindeki B.E. başta olmak üzere şebekenin örgütsel yapısının tamamı deşifre edildi. Bu operasyonla yalnızca şebeke üyelerinin kimliklerinin değil, aynı zamanda yabancı istihbarat servisinin Türkiye'deki ağ yapısı, iletişim protokolleri ve stratejik hedeflerinin de ortaya çıkarıldı. MİT'in, operasyon sürecinde elde ettiği bilgilerle hem ulusal güvenliğin korunmasını sağladığı hem de yabancı servislerin yöntemlerini detaylı şekilde analiz ettiği öğrenildi.







