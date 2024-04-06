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Muhaliflere belediye sürgünü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta yakaladığı rüzgârı, öncelikle genel merkezde kullanacak.

Uğur Duyan
04:00 - 6/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:59 - 6/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu.

Kurultaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerle yolları ayıracağını ifade eden Özel, çarşamba akşamı genel merkezde verdiği iftar yemeğinde, partide görevi bulunan çalışanlarla seslendi. Kasım sonrasında genel merkezden 3 isimle yolların ayrıldığını anımsatan Özel, "Değişime direnenlerle artık birlikte bu çatının altında hareket etmeyeceğiz" dedi. Özel, genel merkezden uzaklaştırılacak isimlerin işsiz kalmayacağının sözünü de verdi. Bu kişilerin CHP'li belediyelerde işe yerleştirileceği iddia edildi. Tasfiyeler genel merkezle sınırlı kalmayacak. Başta İstanbul İl Başkanlığı olmak üzere Kılıçdaroğlu döneminde partide idari görevde işe başlayan pek çok isim ve danışmaların belediyelere gönderileceği bildirildi.


İşletme sahibi gazeteci Beşiktaş'taki rüşvet sarmalını ifşa etti: İBB de para isteyince CHP Genel Merkezi'ni aradım

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, ilçedeki usulsüzlükler bir kez daha gündeme geldi. Sayıştay raporuna göre, CHP yönetimindeki Beşiktaş'taki iş yerlerinin yüzde 85'i kaçak. Yaşananlar üzerine CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'nün yapımcısı Cansu Şimşek, ilçede ruhsat almak için dönen rüşvet sarmalını ifşa etti. İtfaiye ekiplerinin hiçbir usulsüzlük yokken kendisinden rüşvet aldığını belirten Şimşek, gazetecilik bağlantılarıyla İBB yönetimini aradığını, fakat yine rüşvet istendiğini vurgulayıp son olarak işini CHP Genel Merkezi'ni arayarak halledebildiğini anlattı.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
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