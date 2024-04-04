Sayıma CHP engeli

Sayım öncesi toplanan CHP’liler, kargaşa çıkararak yeniden sayıma engel olmaya çalıştı. CHP’liler, itirazı Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdıklarını ve oradan gelecek kararın beklenmesi gerektiğini belirtti. Kısa süreli arbede yaşansa da emniyet güçleri olaya müdahale etti. Arbedenin ardından oy pusulalarının yeniden sayımına başlanabildi.
BEYKOZ’DA OYLAR YENİDEN SAYILACAK
Öte yandan İstanbul İl Seçim Kurulu, Beykoz'da oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı. İl Seçim Kurulu, Beykoz İlçe Seçim Kurulunun AK Parti'nin itirazına ilişkin ret kararını kaldırarak, Beykoz'da ilçe belediye başkanlığı oy pusulalarının yeniden sayılmasını kararlaştırdı. Oyların yeniden sayıldığı Bayburt'ta ise belediye başkanlığı seçim sonucu değişmedi. Gümüşhane'de de oyların yeniden sayılmasına karar verildi.